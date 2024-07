Canottaggio, Cus Bari campione d’Italia U17 con Gloria Licciardi

Sabato 13 e domenica 14 luglio, sul lago di Varese (Va), si sono svolti i Campionati nazionali Under 17, Under 18 ed Esordienti di canottaggio, nei quali il Cus Bari si è laureato campione d’Italia grazie all’oro vinto da Gloria Licciardi nella specialità dell’1x U17 femminile con il tempo di 7’57’’12, risultando la più veloce di tutte le 46 concorrenti in gara.

“Quando cinque anni fa sono diventato presidente per la prima volta – ha commentato Antonio Prezioso, numero uno del Centro universitario sportivo barese –, l’obiettivo che mi ero prefissato era portare il mio centro a rivincere un titolo italiano in fuori scalmo. Siamo partiti che non potevamo uscire a mare per gli allenamenti e con un parco imbarcazioni per il 70% vecchio di vent’anni. Finalmente, dopo 13 anni dall’ultimo titolo vinto da Carlo Alberto Vedana, l’obiettivo è stato raggiunto. Questa vittoria è il sogno di Gloria, ma anche di tutti noi”.

Alla competizione hanno partecipato anche Andrea Licciardi e Matteo Chimenti che, dopo aver lottato sino all’ultimo colpo, sono riusciti solo a sfiorare il podio piazzandosi al quarto posto nel 2x U17 maschile con il tempo di 6’55’’44, mostrando comunque il loro valore assoluto in questa specialità.

Buon risultato anche per il 4+ U17 maschile composto da Cristian Martiradonna, Francesco Cioffi, Renato Cutrignelli, Stefano Noviello e il timoniere Nicola Bussola che con il tempo di 7’03’’14 si sono guadagnati l’accesso in finale, piazzandosi al settimo posto dopo un’ottima prestazione.

“Il Cus Bari non otteneva il titolo di campione d’Italia in fuori scalmo da 13 anni – hanno commentato i tecnici Saverio Binetti e Carlo Alberto Vedana -. La medaglia vinta da Gloria, così come gli altri ottimi piazzamenti dei nostri atleti, ripaga tutti i sacrifici dei ragazzi, dei tecnici, delle famiglie e della società che oggi, più che mai, ringraziamo fortemente”.

Il prossimo appuntamento per Gloria Licciardi è il raduno nazionale valutativo “Matrix” Under19, nel quale la cussina, unica vogatrice del Mezzogiorno su oltre 50 atleti, si giocherà la convocazione ai mondiali di categoria in programma a fine agosto.

