Futsal A2/M: Passiatore e Audace Monopoli ancora insieme

Un altro colpo di mercato per la Kredias Audace Monopoli è quello di essersi assicurato per la nuova stagione la conferma del centrale Claudio Passiatore, protagonista indiscusso e decisivo per la promozione in Serie A2.

«Sono veramente contento e felice di aver rinnovato e prolungato per il prossimo anno il rapporto con l’Audace Monopoli – dichiara Passiatore – dopo aver conquistato per il secondo anno consecutivo la promozione in Serie A2, prima con l’Itria e ora con il Monopoli, non vedo l’ora di ricominciare e di lottare sul campo per raggiungere nuovi obiettivi. Non ci dobbiamo porre limiti e la stagione passata ce lo ha insegnato: serve sacrificio, lavoro e soprattutto una squadra coesa per poter competere ad alti livelli. Abbiamo scritto una nuova parte di storia dell’Audace Monopoli e vogliamo continuarla a scrivere anche l’anno prossimo!».

Passiatore, altro tassello fondamentale a disposizione di mister Giacovazzo, arriva nuovamente con la formula del prestito dalla formazione dell’Itria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp