Nuoto: Dopo i Mondiali, Benny Pilato lascerà Taranto

Dopo i Mondiali di Fukoka (Giappone), Benny Pilato lascerà la sua Taranto e il suo storico allenatore, Vito D’Onghia, che la segue da quando aveva quattro anni, per stabilirsi a Torino. Qui studierà biologia all’Università e si allenerà al Centro Nuoto Torino con coach Antonio Satta, lo stesso di Alessandro Miressi. Una scelta drastica e coraggiosa quella di Benedetta, che arriva nell’anno che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Continuare ad allenarsi a Taranto per Benny era impossibile: non essendoci una piscina da 50 metri (dovrebbe essere realizzata per i Giochi del Mediterraneo del 2026), era costretta a continui spostamenti a Bari.

