Futsal A2/M: ko casalingo per Castellana, passa Messina

Nuova battuta d’arresto per il Castellana C5 nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie A2 (girone D). Al Pala Valle d’Itria, la squadra di Andrea Rotondo subisce una pesante sconfitta per 6-3 con il Messina Futsal in una partita giocata sotto tono, anche se tra i protagonisti del match spicca il portiere siciliano Marco Pecoraro, autore di parate decisive per tutti i quaranta minuti, guadagnandosi la palma di migliore in campo.

Nel tabellino finale, risaltano la tripletta di Centorrino e la doppietta di Stefano Achille. A segno anche Chiantera per i padroni di casa, mentre per il Messina vanno in rete Baloira, Giordano e Sanz.

La cronaca — Privo del capitano Paolo Rotondo per un infortunio alla caviglia, il Castellana parte con Ritorno, Console, Benedetti, Chiantera e Achille. Il Messina risponde con Pecoraro, Baloira, Centorrino, Sanz e Piccolo. Entrambe le squadre cercano punti importanti dopo due sconfitte consecutive, e i padroni di casa partono meglio, con Achille e Chiantera che mettono subito alla prova Pecoraro, pronto a respingere ogni tentativo.

Al quarto minuto, però, il Messina passa in vantaggio alla prima occasione: il giovane Centorrino, classe 2007, sblocca il risultato. Il Castellana reagisce con Chiantera, che colpisce una traversa clamorosa prima di pareggiare sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pedone. La gioia dura poco: Messina si riporta avanti con Baloira e, con un ritmo incalzante, chiude il primo tempo in vantaggio per 4-1 grazie alle reti di Giordano e ancora Centorrino.

Nella ripresa, Sanz firma il 5-1 al secondo minuto, spegnendo le speranze locali. Il Castellana tenta il tutto per tutto con il quinto di movimento e trova due reti con Achille al 7’ e al 15’, riaccendendo le speranze. Ma Pecoraro, insuperabile, nega ulteriori gioie ai pugliesi. A tre minuti dalla fine, Centorrino sigla la tripletta che sancisce la vittoria del Messina, lasciando il Castellana a riflettere sul primo ko interno della stagione. Sabato prossimo, la squadra di Rotondo affronterà l’Audace Monopoli in un derby pugliese cruciale.

Castellana C5 – Messina Futsal 3-6 (p.t. 1-4)

Castellana C5: Ritorno, Console, Baldo, Pedone, Achille, Satalino, Vitto, Benedetti, Laselva, Chiantera, Bianco, Montrone. All.: Andrea Rotondo.

Messina Futsal: Colucci, Mandini, D’Angelo, Mangraviti, Centorrino, Giordano, Barbagallo, Piccolo, Baloira, Pecoraro, Di Maria, Sanz. All.: Salvatore Battiato.

