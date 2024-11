La leccese Luisa Rizzo vince il Campionato del Mondo Drone in Cina

La leccese Luisa Rizzo è riuscita nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio del Campionato del Mondo FAI F9U di Drone Racing. La 22enne Luisa, affetta da atrofia muscolare spinale che la costringe sulla sedie a rotelle in pratica dalla nascita, era già andata vicina a questo prestigioso traguardo in passato ma solo qualche decimo di secondo aveva fatto sfumare la medaglia d’oro. Quest’anno a Hangzhou, in Cina ha vinto finalmente finalmente nella categoria donne. In finale ha gareggiato con una thailandese (ex campionessa del mondo) e due cinesi, riuscendo a trionfare dopo una gara combattutissima. Al campionato del mondo hanno partecipato in tutto 111 piloti da 32 nazioni diverse e Luisa ha potuto così far echeggiare anche in Cina l’Inno di Mameli tra la commozione, anche, di papà Michele e mamma Tiziana. Insomma, ancora una volta, Luisa Rizzo è riuscita a stupire tutti andando oltre i propri limiti perhcè, come ripete sorridendo ogni volta, lei non riesce a camminare ma può volare…e questa volta l’ha fatto sul tetto del Mondo!

