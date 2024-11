Lecce, incidente mortale sulla tangenziale Est: uomo travolto da un’auto

Una tragedia si è consumata questa mattina lungo la tangenziale Est di Lecce, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un veicolo. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita 9A e la polizia locale è intervenuta immediatamente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che l’uomo avesse momentaneamente fermato la propria auto per accostare e recuperare un oggetto che era caduto sulla strada. Purtroppo, mentre si trovava in questa situazione, un’auto in transito lo ha colpito in pieno, causando un impatto devastante.

Le conseguenze dell’incidente sono state fatali: l’uomo non ha avuto scampo e le sue condizioni sono risultate critiche fin da subito. I tentativi di soccorso da parte del personale del 118, accorso sul posto, si sono rivelati vani e l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda, compresi eventuali fattori che hanno contribuito all’incidente.

Maria Teresa Carrozzo