Taranto, aumentano i “topi” d’auto: serie di furti al rione Italia-Montegranaro

TARANTO – Vetri dei finestrini in frantumi e abitacolo delle auto a soqquadro. Un fenomeno che a Taranto sta diventando sempre più ricorrente, in molte zone della città. Sono infatti giunte nelle scorse ore numerose segnalazioni, in particolare dalla zona del rione Italia Montegranaro, in Via Umbria, dove sono state prese di mira diverse vetture parcheggiate. Si tratta di piccoli furti messi a segno con la consapevolezza di non ottenere un grosso bottino. Intanto i proprietari delle vetture danneggiate subiscono un grave danno, nelle foto qui sotto di Francesco Manfuso alcune delle auto “visitate” dai ladri.





La Polizia Locale di Taranto si è recata sul posto e sono state avviate le indagini per tentare di risalire agli autori dei furti, al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in quella zona della città bimare.

Proprietari dei veicoli presi di mira e cittadini della zona chiedono maggiore controllo per arginare questa recrudescenza di episodi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author