Monopoli, Colombo: “Attenzione all’intensità del Picerno”

Un Monopoli galvanizzato dal successo contro il Latina incontra un Picerno reduce da diversi risultati negativi. Nella conferenza stampa pre-partita, però, il tecnico dei biancoverdi, Alberto Colombo, ha messo in guardia i suoi: “Dal punto di vista tattico, il Picerno ha un’identità ben precisa. Cercano il predominio in fase di possesso con scambi di posizione e attacco della linea difensiva avversaria. Mi aspetto molta aggressività negli uno contro uno nella nostra costruzione. Sarà una gara intensa, con poco tempo per cercare le soluzioni. Dovremo essere lucidi per mandare a vuoto il pressing avversario”.

Indisponibili: “Tra i convocati torna Bizzotto ma Cascella non sarà disponibile per un problema fisico, così come Calvano. Non conosco ancora i tempi dei recuperi di Pace e De Risio”.

Formazione: “Qualche cambio può essere fisiologico ma abbiamo avuto un giorno in più per recuperare, rispetto ai consueti turni infrasettimanali. Vedremo dove intervenire per dare linfa nuova ad una squadra che arriva da un periodo positivo sotto l’aspetto mentale. La vittoria di Latina fornisce più serenità ed entusiasmo. Dopo le vittorie abbiamo sempre mantenuto un livello mentale alto e spero che sia lo stesso domani. Mi aspetto un avversario arrabbiato che cercherà di uscire da un periodo di risultati non positivo, avendone le potenzialità”.

Risultati interni: “Questo dato mi interessa poco, ciò che conta è fare punti. Su 12 partite ne abbiamo disputate 7 in trasferta e questo aumenta le probabilità statistiche. Abbiamo sulla coscienza alcuni risultati, tra cui quello con il Sorrento. Contro Trapani e Juventus Next Gen siamo riusciti a portare a casa il punto nonostante l’inferiorità numerica. Abbiamo affrontato avversari di valore, con organici da playoff. In casa, invece, abbiamo vinto degli scontri diretti”.

Sostituto di Yabre: “Orlando potrebbe essere una soluzione, così come Scipioni. Abbiamo anche Cristallo, il quale è tornato a disposizione. Credo che inizialmente possa partire nuovamente Yabre, ha disputato una buona partita a Latina ma nella parte finale ha pagato qualcosa dal punto di vista della freschezza. Era la seconda gara da titolare e può aver causato un po’ di stanchezza ma tatticamente e tecnicamente ha disputato una buona gara”.

Ruolo di Viteritti: “Il nuovo ruolo ha forse allungato la sua carriera. Si è scoperto in un’altra posizione ed è una risorsa che può tornarci utile in futuro”.

Approccio: “Col Trapani e col Latina abbiamo approcciato meglio rispetto ad altre gare. Anche col Messina è giunta una risposta positiva dal punto di vista della gestione del primo tempo. È un segno di maturità della squadra e un passo in avanti che cercheremo di mantenere”.

Obiettivo: “Aspetterei alla fine del girone, abbiamo in calendario diversi scontri diretti. In quelle gare capiremo quale sarà il nostro campionato nella seconda parte di stagione”.

