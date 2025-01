Futsal A2/M, Audace Monopoli: vittoria con il Mazara

Una vittoria dal sapore speciale per la Kredias Audace Monopoli, che supera il Futsal Mazara 4-3 al termine di una partita sofferta e spettacolare. Nonostante l’emergenza – con diversi giocatori acciaccati e l’assenza per squalifica di Luca Leggiero – i ragazzi di mister Giacovazzo hanno mostrato cuore e determinazione, conquistando tre punti fondamentali contro un avversario ostico e un portiere in grande forma.

La partita. L’incontro si accende al 14’, quando il Mazara passa in vantaggio con Gancitano, abile a ribadire in rete dopo un calcio di punizione. L’Audace reagisce, ma Sugamiele si oppone con parate decisive su Ferri e Rodrigo, mandando le squadre al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa, l’Audace parte forte. Rodrigo firma il pari su rigore al 6’, dopo un fallo in area su Cristofaro. Il ritmo si intensifica e al 11’ il giovane Giuseppe Cascione porta i padroni di casa in vantaggio con un tocco preciso in contropiede. Al 16’ Gonzalez cala il tris su assist di Rodrigo, ma il Mazara non molla: Rivella, con due prodezze da fuori area, riporta incredibilmente la gara sul 3-3 nel giro di un minuto.

Quando la partita sembra destinata al pari, Console sfrutta un errore del portiere ospite Sugamiele, siglando il 4-3 a 43’’ dalla fine. Il pubblico esplode di gioia, sostenendo la squadra fino al triplice fischio.

La classifica. Con questa vittoria, la Kredias Audace Monopoli resta saldamente al comando del girone D di Serie A2, mantenendo un punto di vantaggio su Bitonto e Soverato. Decisivo sarà il prossimo big match contro il Bitonto, in programma sabato.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI – FUTSAL MAZARA 4-3 (0-1 p.t.)

Reti: 6’33’’ st rig. Rodrigo, 11’17’’ st G. Cascione, 15’50’’ st Gonzalez, 19’27’’ st Console (A); 14’49’’ Gancitano, 18’02’’ st e 18’52’’ st Rivella (M).

Kredias Audace Monopoli: Caramia; Tauro, Gonzalez, Cascione G., Rodrigo, Satalino, Console C., Ferri, Cascione V., Andriani, Cristofaro, Sibilio. All.: Giacovazzo.

Futsal Mazara: Sugamiele; Joao, Rosone, S. Bruno, Buscaglia, Gancitano, Rivella, Cristaldi, Novara, Alves, Barbera; Russo. All.: E. Bruno.

Arbitri: Pierpaolo Calenzo (Formia) e Francesco Sferrella (Pescara).

Note: Falli p.t. 4-5, s.t. 1-4. Spettatori circa 300.

