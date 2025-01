Futsal A2/M, Castellana inarrestabile in casa: vittoria sul Lamezia

Sei gare disputate al Pala Valle d’Itria, cinque vittorie conquistate e quindici dei sedici punti totali ottenuti davanti al pubblico amico: giocare in casa si conferma un fattore determinante per il Castellana C5.

Nella tredicesima giornata del campionato nazionale di Serie A2 (Girone D), i bianco-blu hanno ritrovato il successo contro l’Ecosistem Lamezia Soccer, mettendo fine a un digiuno che durava dal 21 dicembre. Una vittoria preziosissima in chiave salvezza, che ha permesso di voltare pagina dopo le ultime due sconfitte.

La partita

Rotondo deve rinunciare agli assenti Chiantera e Pedona, schierando un quintetto iniziale composto da Ritorno, capitan Rotondo, Benedetti, Achille e Zapponi, quest’ultimo appena arrivato dal Kimberley Club argentino. L’avvio dei padroni di casa è fulminante: dopo meno di tre minuti Paolo Rotondo colpisce un palo, Sasha Zapponi sigla il suo primo gol in maglia castellanese e Benedetti centra una traversa. Il monologo del Castellana continua, con il raddoppio di Benedetti, che si conferma miglior marcatore della squadra.

L’Ecosistem prova a reagire accorciando le distanze con Pastorello, ma il Castellana non si scompone. Zapponi, instancabile, propizia il 3-1 firmato da Paolo Rotondo e poco dopo Benedetti realizza il poker con una conclusione all’incrocio. Il primo tempo si chiude sul 4-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa i calabresi tentano il tutto per tutto, ma il portiere Ritorno si oppone con interventi decisivi. L’Ecosistem si affida al quinto uomo di movimento, ma al 12’ Paolo Rotondo firma il 5-1, servito da un ottimo Zapponi. Un autogol dello stesso Zapponi regala un gol agli ospiti, ma il Castellana chiude i conti con le reti di Marco Ritorno e Miguel Garcia Rubio. Inutili le due marcature finali di Mantuano e Peralta per l’Ecosistem: il match si conclude sul 7-4 per i bianco-blu.

Con questa vittoria, il Castellana inaugura il 2025 nel migliore dei modi e si prepara ad affrontare tra una settimana l’Atletico Canicattì, quarto in classifica.

Castellana C5 – Ecosistem Lamezia Soccer 7-4 (p.t. 4-1)

Castellana C5: Ritorno, Baldo, Bovino, Bianco, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Achille, Zapponi, Garcia Rubio, Montrone. All.: Andrea Rotondo.

Ecosistem Lamezia Terme: Mazzei, Peralta, Mantuano, De Masi, Gumeniuk, Martino, Pastorello, Pestich, Flores, Molinaro, Battimelli, Pulerà. All.: Andrea Lombardo.

