Futsal A2/M: Audace Monopoli soffre, ma vince il derby

Prima sofferta, ma vincente nel 2025 per la Kredias Audace Monopoli, che supera il Sammichele 4-3 al Pala Lagravinese grazie a una tripletta di Rodrigo e al gol dell’ex Console. Nota negativa, l’infortunio di Gonzalez dopo pochi minuti.

La gara

Partenza sprint per l’Audace: al 2’ Rodrigo recupera palla a centrocampo e, in contropiede, sigla l’1-0. Poco dopo, Gonzalez abbandona il campo per un infortunio che sarà valutato nei prossimi giorni. Giacovazzo sopperisce all’assenza anche di Passiatore alternando il giovane Cascione e il neoarrivato Tauro.

Dopo un palo di Rodrigo, il Sammichele pareggia al 15’ con Masi su assist di Fuentes, ma è ancora Rodrigo, al 17’, a riportare avanti i suoi su punizione. Le squadre vanno al riposo sull’1-2.

Nel secondo tempo, il Sammichele spinge e sfiora il gol con Fuentes, ma Caramia si supera. Al 5’, Console firma l’1-3 su assist di Leggiero, ma i padroni di casa accorciano subito con Loschiavone. L’Audace fatica, ma al 13’ Rodrigo realizza il 2-4 completando la sua tripletta. Lenoci riporta i locali sul 3-4, ma un attento Caramia e la resistenza difensiva dell’Audace garantiscono il successo.

Con questa vittoria, l’Audace chiude il girone di andata al secondo posto, a -1 dal Bitonto, e si qualifica per la Coppa Italia. A febbraio affronterà il Soverato nella Tensostruttura.

Sammichele 1992 – Kredias Audace Monopoli 3-4 (1-2)

Marcatori: 2’ Rodrigo (M), 15’ Masi (S), 17’ Rodrigo (M), 5’ Console (M), 5’ Loschiavone (S), 13’ Rodrigo (M), 15’ Lenoci (S).

Sammichele 1992: Spinelli Gi., Linzalone, Campagna, Fuentes, Pisanti, Gasparro, Lenoci, Canario, Spinelli F., Masi, Marsico, Loschiavone, Spinelli Ge. All.: Mallardi.

Kredias Audace Monopoli: Caramia, Tauro, Leggiero, Gonzalez, Cascione G., Rodrigo, Menga, Console, Ferri, Cascione V., Cristofaro, Grimaldi. All.: Giacovazzo.

Arbitri: Simone Petracca (Lecce), Antonio Carnazza (Taranto). Cronometrista: Jacopo Giannelli (Bari).

Ammoniti: Linzalone, Mallardi (S); Cascione G., Cristofaro, Leggiero, Rodrigo (M).

