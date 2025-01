Futsal C1/M, Azzurri Conversano ko di misura al PalaAngelillo

Esordio amaro nel girone di ritorno per gli Azzurri Conversano, battuti per 3-2 dal Cassano delle Murge C5 al termine di un match equilibrato e combattuto fino all’ultimo. Nonostante la quarta sconfitta consecutiva in campionato, la squadra del presidente Mino De Girolamo ha mostrato segnali incoraggianti di ripresa, alimentando le speranze in vista della prossima gara casalinga contro il Futsal Veglie.

Cronaca della partita

Con diverse assenze importanti, tra cui Gentile squalificato e D’Ecclesiis, El Amrani e Florio indisponibili, mister Giliberti ha schierato subito il neoacquisto Bruno Mazzilli al centro dell’attacco, affiancato da Sibilia, Sciannamblo, Gutierrez e Cannone. Dall’altra parte, il Cassano delle Murge ha risposto con Tasso tra i pali, Rella, D’Ambrosio, Giustino e Alemao, lasciando inizialmente in panchina le nuove pedine Console e Contini.

Il match si è aperto con ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato all’8’ con Alemao, ma il pareggio non si è fatto attendere: al 15’ Gianmarco Caradonna ha riportato gli Azzurri in parità. L’equilibrio ha dominato il resto del primo tempo, grazie anche agli interventi decisivi di Sibilia e dell’ex Tasso, portieri protagonisti di diverse parate chiave. All’intervallo, il punteggio era fermo sull’1-1.

Nella ripresa, l’inerzia della gara è rimasta invariata per lunghi tratti. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni per rompere l’equilibrio, ma è stato Giampietro, al 15’, a siglare il gol che ha spezzato le certezze degli ospiti. Poco dopo, Console ha messo il sigillo sul 3-1 per il Cassano. Nonostante lo svantaggio, gli Azzurri hanno reagito con capitan Fabrizio Sciannamblo, che ha accorciato le distanze sfruttando il quinto di movimento. Tuttavia, il forcing finale non è bastato: la partita si è conclusa con il successo dei padroni di casa.

Cassano delle Murge C5 – Azzurri Conversano 3-2 (p.t. 1-1)

Cassano delle Murge C5: Tasso, Pavone, Console, Contini, Colavito, D’Ambrosio, Novielli, Petrosino, Alemao, Giustino, Rella, Giampietro. All.: Gabriele Vitulli.

Azzurri Conversano: Sibilia, Gutierrez, Vacca, Masi, Lomele, Sciannamblo, Renna, Mazzilli, Caradonna, Gjuzi, Cannone, Locaputo. All.: Gianpiero Giliberti.

