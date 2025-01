Futsal B/M, Bernalda: colpo grosso in casa della capolista Soverato

Il Bernalda Futsal espugna il “Pala Scoppa” al termine di una gara spettacolare contro la capolista Blingink Soverato. Nonostante l’assenza del portiere titolare Rotella, i calabresi si presentano con una squadra di alto livello, guidata dall’ex Marciano Piovesan, autore di ben quattro reti. Tuttavia, i lucani, trascinati da un superlativo Mario Gallitelli (tripletta e due assist), riescono a imporsi in un match giocato a ritmi elevatissimi.

La partita

Primo tempo all’insegna dell’equilibrio: Gallitelli porta in vantaggio il Bernalda, ma Piovesan risponde subito per l’1-1. Carella firma il nuovo sorpasso e, dopo il momentaneo 1-3 siglato ancora da Gallitelli, Piovesan e Santaguida ristabiliscono la parità sul 3-3 prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Soverato si riporta avanti con Santaguida (4-3), ma Grossi e Castano ribattono colpo su colpo. Piovesan firma il 6-5, ma il Bernalda non molla: Gallitelli ristabilisce la parità e, in contropiede, serve a Carella il pallone decisivo per il 6-7 finale.

Protagonisti e dedizione

Grande prova corale del Bernalda, con menzioni speciali per il portiere Zito, autore di interventi decisivi, e per il giovane Castano, ancora a segno dopo l’ottima prestazione in Coppa. Il tecnico Volpini e i suoi ragazzi festeggiano tre punti preziosissimi per morale e classifica.

BLINGINK SOVERATO C5-BERNALDA FUTSAL 6-7

Marcatori, Primo tempo: Gallitelli (B), Piovesan (S), Carella (B), Gallitelli (B), Piovesan (S), Santaguida (S). Secondo tempo: Santaguida (S), Grossi (B), Piovesan (S), Castano (B), Piovesan (S), Gallitelli (B), Carella (B).

Soverato: Panetta, Cimino, Canino, Frustace, D’Aquino, Chiaravalloti, Ecelestini, Piovesan, Marascio, Donato, Santaguida. All. Rinaldi

Bernalda: Zito, Marciuliano, Sali, Eletto, Castano, Iannuizziello, Carella, Gallitelli, Grossi, Digiorgio, Sarli, Benedetto. All. Volpini

Ammoniti: Piovesan, Donato, Carella.

Espulso: All. Rinaldi (S).

