Calcio a 5, Futsal Andria in rimonta: battuto il F. San Martino 6 – 5

Nel segno dell’undici: tanti erano i punti di differenza tra Futsal Andria e Futsal San Martino alla viglia della gara che le ha viste protagoniste nella prima giornata del girone di ritorno della serie C/1.

Undici sono stati anche i gol al termine di una sfida rimasta in equilibrio per 39 minuti, prima del soprasso decisivo dei padroni di casa che vale un successo prezioso nella corsa play off, ma non sminuisce il valore del Futsal San Martino. L’inizio pimpante dei biancazzurri andriesi, palo di Sgarra che sblocca il risultato dopo appena un minuto e mezzo, illudono su un pomeriggio in discesa per la squadra di Chiereghin. Il Futsal San Martino ci mette pazienza e trame precise prima per trovare il pareggio con Solidoro e poi piazzare il primo allungo firmato da una giocata di Salamina (spalle alla porta protegge palla e poi la infila all’angolo alto a destra di Prezioso) e dalla volee di Lacatena.

Il Futsal Andria, però, non si perde d’animo, ma deve prima imprecare con la buona sorte quando vede la conclusione di Sgarra stamparsi sul palo e poi esultare per la realizzazione di Somma che manda le squadre al riposo con un solo gol di scarto tra le due.

La ripresa è un’altalena di emozioni con il Futsal San Martino che sembra essere padrone della partita. Lacatena firma il poker anche grazie ad una indecisione di Prezioso, ma Sgarra ricuce le distanze dopo meno di quattro minuti. Altro botta e risposta quando il cronometro si avvicina alla metà della ripresa: Solidoro deve solo poggiare in porta un assist di Lacatena che salta tre avversari in dribbling, mentre il solito Sgarra trova l’angolo alla destra di Filomena per non far scappare gli avversari.

La stanchezza toglie un po’ di lucidità al Futsal San Martino che cede solo nel finale: l’autogol di Grattagliano è un segnale che la gara potrebbe girare in maniera definitiva. La conferma arriva, a un minuto e mezzo dal suono della sirena con il solito Sgarra che piazza il suo pokerissimo personale e il sorpasso del Futsal Andria. Finisce 6 a 5 per i padroni di casa, ma gli applausi li prendono tutti i protagonisti.

