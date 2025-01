Fidelis Andria, Scaringella tra la trappola Brindisi e un mercato in divenire

Un testa-coda che più che mai sa di trappola per la Fidelis Andria, impegnata nella 19esima giornata sul campo del Brindisi ultimo in classifica, soltanto sulla carta, e alla disperata ricerca di punti.

Settimana intensa per i biancazzurri, tre gli innesti dal mercato: Sylla, esterno offensivo classe 2000 ex San Donato Tavarnelle, Likaxhiu, coetaneo centrocampista arrivato dal Riccione, e Balba, esterno classe 2006 in prestito dal Cittadella dopo una breve esperienza al Mestre. Il pesante infortunio di Ferrara intensifica la ricerca di un difensore, probabilmente dal mercato degli under. Intanto Scaringella, che una settimana fa ammetteva di avere scelte limitate, ritrova Kragl e si dice soddisfatto. Le sue parole nel servizio

