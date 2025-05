Sanità, Morea (Azione) replica a Chiorazzo (BCC): “Guardi fatti e dati con maggiore attenzione”

“Pur apprezzando molto il piglio moraleggiante del Consigliere Chiorazzo, lo invitiamo a guardare fatti e dati con maggiore attenzione e meno rincorsa ad una battuta politica che rischia solo di confondere”. Lo dichiara Nicola Morea, capogruppo di Azione in Consiglio regionale, in base alle dichiarazioni (LEGGI) del vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata. “Ricordiamo a Chiorazzo – afferma Morea – che l’accordo di programma siglato con il presidente Bardi, prevedeva al primo punto proprio il rilancio della sanità lucana che per noi necessita di maggiore attenzione e programmazione. Lo pensavamo un anno fa e continuiamo a pensarlo oggi, invitando l’assessore Latronico all’ascolto del Consiglio che è l’organo deputato, come dovrebbe sapere, alla programmazione statregica. Il nostro pungolo è sempre costruttivo e mai distruttivo; le storture, laddove ci sono vanno corrette con puntualità ed è esattamente quello che abbiamo chiesto con il solito punto di merito che ci contraddistingue e mai con la spocchia del veto personale che appartiene a certa politica. Il consigliere Chiorazzo commette un grave errore di valutazione nel mischiare il merito con l’asservimento, le lealtà (indiscussa da parte nostra) con il voltarsi dall’altro lato. Noi staremo sempre dalla parte del primo e sempre dalla parte di quello che la politica detta: non contro ma a favore. E per questo ci vuole il coraggio della pazienza, dell’attesa e del silenzio. O si potrebbe immaginare che BCC sia pronta ad altro”, conclude il capogruppo di Azione.