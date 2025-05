Serie D, novità nella post season: ufficiale l’arrivo del quarto uomo

Importante novità in vista della post season di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 270/A, ha ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio Federale per introdurre il quarto ufficiale nella squadra arbitrale delle gare valide per playoff, playout, finali ed eventuali spareggi del campionato 2024/2025.

La decisione, approvata nella seduta federale, rappresenta un passo significativo verso una maggiore professionalizzazione della Quarta Serie. L’ingresso del quarto uomo, già consolidato nei campionati superiori, contribuirà a garantire un migliore controllo della gara, oltre a rafforzare la gestione tecnica e disciplinare degli incontri più delicati della stagione.

Come riportato nel comunicato, i costi arbitrali saranno interamente a carico della Lega Nazionale Dilettanti, che ha voluto fortemente questo cambiamento in una fase del campionato in cui si decidono promozioni, salvezze e titoli.

La novità sarà operativa già da questa edizione della post season, che prenderà il via dopo l’ultima giornata di campionato in programma nel weekend del 4 maggio. Da quel momento, spazio a playoff, playout, eventuali spareggi e alla Poule Scudetto, con tutte le sfide che si disputeranno sotto una direzione arbitrale rafforzata.

