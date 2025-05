Serie D/H: la presentazione della 34a Giornata

L’ultimo sforzo, gli ultimi 90 minuti di una stagione intensa e capace di regalare emozioni, gioia, lacrime e delusioni. Domenica 4 aprile terminerà la regular season del Girone H di Serie D, prima dei playoff e dei playout che coinvolgeranno diverse compagini pugliesi. Chi può già fregiarsi del titolo di campione è il Casarano: l’ininfluente sconfitta con il Gravina serve solo agli almanacchi. La squadra di Di Bari saluterà il ‘Capozza’ (prima della poule scudetto) contro l’Ischia.

Terzo posto consolidato per il Martina, dopo una stagione da montagne russe. Un avvio in sordina, prima della grande rimonta che ha piazzato la compagine di Pizzulli tra le big del Girone. Il calo finale (complici Coppa Italia e infortuni) non inficia un campionato altamente positivo, in cui gli itriani hanno messo in mostra ancora una volta diversi gioielli. Il match con il Manfredonia, però, sarà molto importante per i sipontini. Già certa di disputare i playout contro l’Ugento, la squadra di Cinque cercherà di scavalcare i salentini per disputare lo spareggio tra le mura amiche, impegnati contestualmente in quel di Francavilla Fontana contro la Virtus.

Un match dall’alto coefficiente di rischio per entrambe le squadre: come anticipato, la compagine di Oliva desidera affrontare il Manfredonia al ‘Comunale’, mentre Gjonaj e compagni ambiscono ad un posto nei playoff. Quinta posizione contesta anche da Nardò e Fasano, rivali nello scontro diretto del ‘Vito Curlo’. Entrambe sperano di superare il Matera, impegnato nella sfida casalinga contro la Nocerina seconda della classe. Già certa di un posto nei playoff, invece, la Fidelis Andria, ospite di una Palmese che non ha più nulla da chiedere al campionato.

Il successo di prestigio con il Casarano ha assicurato la salvezza al Gravina. La squadra di Loseto chiuderà la stagione ad Acerra contro i granata padroni di casa. Fallita la missione salvezza per il Brindisi: il pareggio contro il Manfredonia ha causato la seconda retrocessione consecutiva per gli adriatici, i quali sfideranno il Francavilla prima di salutare la Serie D.

