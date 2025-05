Martina, Pizzulli: “Vogliamo superare quota 60 punti”

Dopo aver consolidato il terzo posto, il Martina non vuole fermarsi. Con il Manfredonia, infatti, gli itriani cercheranno di alzare ulteriormente l’asticella e superare quota 60 punti, come dichiarato dal tecnico Massimo Pizzulli nella conferenza stampa di presentazione del match contro i sipontini: “C’è grande voglia di concludere il campionato nel modo migliore. Acquisito il terzo posto, vogliamo superare i 60 punti perché abbiamo numeri importanti ma si possono sempre migliorare. Vogliamo chiudere con una vittoria per regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi e arrivare ancora più carichi alla semifinale”.

Esperimenti?: “Al di là della squalifica di Mancini, stanno rientrando Silvestro, Mastrovito e Resouf. Sarà una gara molto importante, abbiamo dei diffidati e cercheremo di schierare la formazione migliore per vincere. Daremo minutaggio ad alcuni calciatori che sono stati fuori per un po di tempo. Abbiamo tante situazioni da valutare ma cercheremo di vincere in tutti i modi. Valuteremo le condizioni fino all’ultimo momento sapendo che affronteremo un Manfredonia che cercherà di vincere per disputare i playout in casa propria. I nostri avversari saranno molto stimolati ma anche noi cercheremo di ottenere i tre punti”.

Ripescaggio: “Abbiamo una buona media punti, oltre alla classifica ‘Giovani D valore’. Dobbiamo cercare di arrivare ai playoff nel miglior modo possibile. Mi aspetto molti segnali da diversi giocatori che potrebbero fare la differenza nei playoff”.

Martinkus e De Biazze: “Con i ragazzi ci vuole molta pazienza. Quando hai tanti over è più semplice gestire determinate cose ma con i giovani riesci ad avere più soddisfazioni, soprattutto quando li vedi crescere in campo. Vogliamo ottenere il massimo da questi ragazzi e vederli andare oltre i propri limiti. Non dobbiamo essere mai presuntuosi ma ambiziosi. Martinkus non era mai stato in Italia, lo abbiamo accolto molto bene. Ha una personalità molto forte, è di poche parole ma di grande struttura. Gli abbiamo dato la possibilità di crescere fisicamente e tecnicamente, ha giocato sempre in Coppa dove non aveva mai subìto gol prima del Guidonia. Facciamo crescere i ragazzi nel modo giusto prima di lanciarli quando lo riteniamo opportuno”.

Le condizioni di Sante Russo: “Sante non ci sarà né domenica né in semifinale. Ha una lesione di primo grado e c’è una piccolissima speranza di poterlo recuperare in un’eventuale finale. Ci vogliono 20 giorni di recupero, siamo al limite ma rientreranno Resouf, Mastrovito e Silvestro. Mi auguro di presentarci ai playoff quasi al completo, cosa che negli ultimi quattro mesi non è stata possibile”.

