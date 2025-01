Team Altamura, pari prezioso con tredici calciatori di movimento

Sadiki, Gigliotti, Franco, Dipinto, Sabbatani, Palermo, Pane, Poggesi e Peschetola. Questa è l’Altamura che ha assistito dalla tribuna del “D’Angelo” all’1-1 rimediato in campo dai biancorossi contro il Sorrento. Ben nove assenti per un punto conquistato con soli quindici elementi a disposizione, quattro riserve, tredici calciatori di movimento tra cui un classe 2007 se non si considerano i due portieri, Viola e Spina. Emergenza totale per mister Di Donato, che a soli quattro giorni dal match di Foggia, ha potuto effettuare soltanto due cambi, con gli ingressi di Andreoli e Simone al posto di Bumbu e Minesso. Non può, dunque, che esserci soddisfazione per un pareggio che dà continuità al successo dello “Zaccheria”.

