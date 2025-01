Casertana-Picerno 0-1: il primo gol in campionato di Guerra vale i tre punti

Rilancio Picerno dopo tre gare senza successo, crisi nera Casertana. Questo il verdetto che emerge dallo scontro del Pinto a tinte rossoblù: finisce 0-1 per i lucani, che pure avrebbero potuto chiuderla con un punteggio più rotondo. Campani al quarto ko di fila e con poche idee. Il resto lo fa Walter Guerra, al primo centro in questo campionato.

Formazioni: 4-2-3-1 per il Picerno con Bernardotto unica punta, 4-3-3 per i padroni di casa che propongono il tridente Carretta-Vano-Bakayoko. Prima occasione ghiotta del match al 14′: diagonale di Vano dalla distanza insidioso, Summa respinge. Clamorosa l’opportunità sprecata al 24′: assist di Paglino in piena area invitante per Bakayoko, tiro a botta sicura e palla che centra la traversa. E la dura legge del gol non perdona, gol sbagliato…gol subito. Al 34′ a segnare è la squadra di Tomei. Assist di Maiorino e tiro al volo, di prima intenzione e col sinistro di Guerra, nulla può Zanellati. Ospiti che ci prendono gusto e cercano al 40′ il raddoppio con un tiro dalla distanza di Maiorino, deviazione in angolo.

Nella ripresa i lucani sfiorano a più riprese il raddoppio. Al 53′ Bernardotto si fa chiudere da Zanellati quasi a tu per tu, al 55′ diagonale a fil di palo dagli sviluppi di un corner battuto qualche istante prima. Al 72′ Casertana in dieci: rosso diretto per Carretta, brutta entrata in scivolata su Guerra. Al 73′ rete annullata a Santarcangelo per il Picerno: il 16 ruba palla agli avversari e scavalca il portiere, ma c’era fuorigioco. Al 95′ cala il sipario sull’incontro, il Picerno sale a quota 32 punti in classifica.

