Casarano corsaro a Francavilla: la Serie C è sempre più vicina

FRANCAVILLA IN SINNI – Vittoria pesantissima del Casarano che espugna il campo del Francavilla con il risultato di 0-1, avvicinandosi in maniera decisiva alla promozione in Serie C. Tre punti fondamentali, frutto di una prestazione di carattere, maturata al termine di una gara tutt’altro che semplice.

Il primo tempo ha visto i padroni di casa più pericolosi: sugli scudi Tedesco, il migliore tra i locali, che per due volte ha sfiorato il gol. Prima con un colpo di testa che si stampa sul palo, poi con un rasoterra da fuori area nei minuti di recupero, che costringe il portiere rossoblù Fernandes a un grande intervento con la punta delle dita per deviare in angolo un pallone destinato in rete.

Nella ripresa il match resta equilibrato, combattuto su ogni pallone. A fare la differenza, però, sono stati i cambi operati da mister Vito Di Bari: tra questi, l’ingresso decisivo di Andrea Saraniti, che ha sostituito uno spento Malcore. È proprio l’attaccante ex Palermo a firmare la rete del vantaggio con una zampata da opportunista che fa esplodere di gioia il settore ospiti.

La festa per la promozione, tuttavia, è solo rimandata a causa della vittoria della Nocerina contro il Brindisi. Ma ormai, per il Casarano, il traguardo della Serie C non è mai stato così vicino.

La cronaca

90+3′ FINITA! Francavilla–Casarano 0-1: una rete di Saraniti decide una partita combattuta e molto difficile per i salentini, che tornano a casa con tre punti pesantissimi.

90′ Tre minuti di recupero

90′ Sostituzione Casarano: esce Ferrara, entra Legittimo.

90′ Sostituzione Francavilla: esce Pellegrini, entra De Marco.

89′ Francavilla vicino alla rete: sugli sviluppi di una punizione da destra, svetta di testa Pellegrini che sfiora il palo

79′ GOOOOOOOOOL! SARANITI! Casarano in vantaggio! Saraniti si avventa su una palla vagante in area e con un tap-in vincente firma l’1-0 per i salentini!

70′ Ammonizione per il Francavilla a carico di Visconti.

66′ Sostituzione Francavilla: esce Coppola, entra Barone.

61′ Occasionissima Francavilla: Musumeci inventa sulla sinistra e serve Gentile, che per un soffio non riesce a deviare il pallone, terminato sul fondo a lato del palo.

57′ Punizione Casarano: ci prova Loiodice con palla che termina alta

51′ Contropiede Casarano: Loiodice vola sulla fascia sinistra e serve sul secondo palo Cajazzo, che colpisce di testa, ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia del portiere ospite.

46′ Iniziata la ripresa

SECONDOTEMPO

Intervallo

Fine primo tempo | Francavilla–Casarano 0-0: gara combattuta, con i padroni di casa più pericolosi, soprattutto in due occasioni con Tedesco, vera spina nel fianco della difesa salentina.

45+1′ Padroni di casa vicini al gol: Tedesco calcia dal limite dell’area, ma Fernandes si distende e compie un autentico miracolo, deviando il pallone in corner.

44′ Ancora ospiti in avanti: Milicevic prova la conclusione dal limite, ma il portiere del Francavilla blocca senza problemi.

43′ Occasione Casarano: tiro-cross insidioso di Cajazzo che attraversa tutta l’area, ma nessun attaccante riesce a trovare la deviazione vincente.

40′ Sostituzione Casarano: esce Versienti, costretto a lasciare il campo per infortunio; al suo posto entra Cerruti.

36′ Francavilla a un passo dal vantaggio: cross dalla sinistra per la testa di Tesco, che colpisce clamorosamente il palo!

23′ Francavilla in avanti: Visconti ci prova dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco sopra la traversa.

21′ Casarano vicino al gol: Loiodice, servito da Cajazzo, va alla conclusione potente, ma il pallone sorvola la traversa di un soffio.

1′ Iniziata

PRIMO TEMPO

FRANCAVILLA-CASARANO 0-1 | 79′ Saraniti (C)

Francavilla (3-5-1-1) Iannaccone 6; Pellegrini 6.5, Cibalia 6, Musemici 6.5; Musso 5.5, Visconti 6.5, Cipolla 6.5, Gentile 6, Annan 5.5; Gaye 5; Tedesco 6.5. Sostituti: Barone 5.5, De Marco SV

Casarano (3-4-3) Fernandes 6.5; Milicevic 6.5, Guastamacchia 5.5, Morales 5.5; Cajazzo 6.5, Teijo 6, D’Alena 6, Versienti 6: Ferrara 5.5, Loiodice 5.5, Malcore 5. Sostituti: Cerruti 6.5, Legittimo SV

Arbitro: Salvatore Marco Testaì di Catania. Assistenti: Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Luca Gasparini di Macerata.

Ammoniti: 70′ Visconti (F)

Recupero: 1-3

