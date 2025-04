Tedesco risponde a Santoro, Fidelis Andria-Gravina 1-1

ANDRIA – Un punto a testa per Fidelis Andria e Gravina. Al Degli Ulivi è 1-1, con il rigore di Tedesco che salva i federiciani dopo il gol subito da Santoro nel primo tempo.

Scaringella si concentra sul campo nel pieno delle difficoltà societarie e schiera il 3-5-2 con Tedesco e Sylla in avanti, Loseto risponde con Santoro, Stauciuc e Gonzales a giostrare in avanti.

L’applauso dei calciatori federiciani alla curva nord e la carica in cerchio dei murgiani apre il match del Degli Ulivi. Pubblico andriese che si scaglia contro Di Benedetto, mentre in campo ci prova Rotondi in sforbiciata dopo appena un minuto: tentativo fuori misura. Fidelis ancora pericolosa al 7′ sugli sviluppi di un corner, palla a Cancelli che impegna Zanin dalla distanza. Per il Gravina, la chance più clamorosa arriva al quarto d’ora: batti e ribatti al limite con Santoro che ha sul destro la palla del vantaggio, ma non inquadra lo specchio. Il centravanti ci riprova al 19′ su un lancio dalle retrovie, tiro al volo debole e impreciso. Grande opportunità anche un minuto più tardi per Stauciuc, che va via a Cipolletta ma si fa ipnotizzare da Esposito. L’estremo difensore biancazzurro si esalta al 25′, sassata di Santoro e deviazione con la mano di richiamo. L’Andria prova ad uscire dal guscio al 35′, Likaxhiu raccoglie un pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma calcia fuori. Due minuti più tardi arriva il gol del Gravina: Esposito respinge un tiro di Marconato davanti a Santoro, che stavolta non perdona e porta in vantaggio la squadra di Loseto. Federiciani che provano a rispondere al 40′, cross dalla catena mancina che arriva a Rotondi ma il destro al volo si perde sul fondo.

Si va al riposo sull’1-0, ripresa al via con Scaringella che passa al 4-3-3 con il cambio Babaj-Graziano. Proprio da un’azione avviata da Babaj arriva il fallo su Tedesco in area di rigore: penalty per la Fidelis Andria al 9′. Dagli undici metri si presenta lo stesso Tedesco, centrale per l’1-1 dei biancazzurri. Loseto però non rinuncia a giocare, dentro Chacon e Botta per Pierce e Gonzales. Al 19′, infatti, il Gravina prova a scuotersi: Santoro appoggia per Stauciuc che calcia alto. Ancor più netta l’occasione per Botta al 22′, azione confusa in area piccola sul tiro di Santoro, il 17 calcia fuori. L’Andria si ripresenta in avanti con una ripartenza al 28′, Tedesco perde l’attimo ma riesce a servire Babaj, destro rasoterra su cui è reattivo Zanin. Scaringella getta nella mischia anche Fantacci, ma il dieci non punge nonostante i quattro minuti di extra-time.

Finisce 1-1 al Degli Ulivi, la Fidelis Andria resta al quarto posto e consolida la zona playoff. La corsa salvezza del Gravina resta viva, ma servirà lo sprint finale per evitare i playout.

