Angri-Fasano 2-3: Battista allo scadere lancia i biancazzurri in zona playoff

Il Fasano torna da Angri con il sorriso e si lancia in zona playoff per la prima volta in stagione. Finisce 2-3 al “Novi” per la formazione di Pistoia, ora quinta ed a +1 dalla Virtus Francavilla. Bastano 9′ al Fasano per sbloccare la gara: rimessa laterale battuta da Corvino, Pizzella in uscita pasticcia con un compagno di squadra e ne approfitta Onraita, la cui girata per il difensore vale la prima rete in campionato. Dura solo 8 giri di lancette il vantaggio dei pugliesi: al 17’ corner battuto da Giannini e colpo di testa vincente di Cassese, sul secondo palo per l’1-1. Al 39’ la formazione di Pistoia torna in vantaggio: Corvino imbuca per Battista che scappa sulla destra, palla a rimorchio per Barile, freddo nel firmare la prima gioia con la maglia del Fasano. Al 44’ Corvino si divora il 3-1: Onraita fa la sponda per il 10 che in piena area di rigore spara alto.

Al 64’ i padroni di casa tornano in partita: Lombardo atterra Drole lanciato in profondità e per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri il portiere prima allunga sul palo il tiro di Giannini, poi non può nulla sulla ribattuta del numero 9 di casa. Grandi emozioni nel finale: al 92’ è super Pizzella prima nell’immolarsi solo contro Corvino, poi nel respingere un colpo di testa sottomisura di Ganci. Ma al 94’ il Fasano trova il gol della vittoria: Penza approfitta di una leggerezza di Pizzella fuori dall’area e serve un cioccolatino a Battista che a porta sguarnita segna il definitivo 2-3.

Giovedì nel turno infrasettimanale sarà l’Ugento a far visita al “Vito Curlo”, quando restano da disputare tre turni di campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author