Cerignola, con l’Avellino match verità

Inutile negarlo, Cerignola-Avellino di lunedì sera non sarà una partita come le altre: da un lato la voglia degli ofantini di continuare a sognare misurandosi con un’altra big, dall’altra la consapevolezza degli irpini di non poter sbagliare. Avellino mai vittorioso al “Monterisi”, che ultimamente e insolitamente, non ha portato fortuna all’Audace: una sola vittoria nelle ultime gare interne, quella contro la Cavese, corniciata da tre pareggi, tutti dal sapore amaro, contro Crotone, Altamura e Juve Next Gen. D’altro canto, il rendimento esterno ha consentito al Cerignola di tenere un passo da vertice con le due fondamentali vittorie di Latina e Messina.

Contro l’Avellino, quarto a -2, servirà compiere quell’ulteriore step per confermare di essere all’altezza della situazione, nel primo dei diversi scontri diretti ad altissima quota da affrontare tra le mura amiche nel girone di ritorno. Occasione importante che giunge al termine di una settimana con straordinari per placare l’emergenza numerica con cui si era affrontata la trasferta di Messina: Ligi, Gonnelli e Bianchini sono tornati ad allenarsi regolarmente, starà a Raffaele valutare la loro gestione. Rientrerà dalla squalifica Visentin mentre Paolucci sarà appiedato per un altro turno, assenza di spessore probabilmente pareggiata dall’altra parte con il forfait dello squalificato Sounas. Il 3-5-2 è dunque un rebus. Scelte meno obbligate rispetto a quanto accaduto domenica scorsa in Sicilia: in difesa tutto dipenderà dai rientranti, Martinelli e Visentin le certezze; Capomaggio in cabina di regia, affiancato da Tascone e con Sainz-Maza che scalpita per la seconda titolarità consecutiva. Incognita sull’impiego di Ruggiero, in gol a Messina e nella passata stagione proprio contro l’Avellino, quest’anno utilizzato più da trequartista. Achik e Volpe sono pronti, dal primo minuto o da pericolose armi a gara in corso: da capire se in fascia o a supporto della punta Salvemini che potrebbe però essere affiancato in tandem anche da Jallow.

