Fidelis Andria-Gravina 1-1, le voci del dopogara

ANDRIA – Fidelis Andria e Gravina si dividono la posta, ma non si placano le polemiche dopo l’1-1 del Degli Ulivi. Valeriano Loseto protesta per l’episodio del calcio di rigore assegnato ai padroni di casa e trasformato da Tedesco.

“È il loro calciatore che ha trascinato a terra il nostro – tuona il tecnico gialloblu – ritengo legittima la nostra protesta perché la dinamica ci è sembrata subito chiarissima. Resta la prova ottima di questa squadra, che ha creato tantissimo tra primo e secondo tempo ma non è stata premiata. Siamo vivi, sono sereno sull’obiettivo salvezza”.

Si concentra sulla forza mentale dei suoi Giuseppe Scaringella, dopo gli applausi scroscianti del Degli Ulivi: “Una squadra eroica che ha meritato il pareggio – spiega il mister biancazzurro – non rispondo alla dinamica che ha riportato Loseto, mi concentro su quello che sono stati in grado di fare i miei in campo. Ho parlato anche col sindaco, condivido la sua voglia di far rispettare la maglia della Fidlis”.

