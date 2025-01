Messina, Modica: “Andiamo avanti con forza e dignità”

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Messina torna a vincere. Lo fa sul neutro della Nuovarredo Arena nel match contro il Taranto, altra compagine afflitta da problemi societari. Questa l’analisi di Giacomo Modica, tecnico dei peloritani, ai microfoni di Antenna Sud: “Gara nervosa? Penso che sia normale essere nervosi viste le ragioni delle due squadre. È stata una gara intensa e tirata, entrambe le compagini non volevano perdere. I miei ragazzi sono stati bravi a fare cose importanti con pazienza. Abbiamo cercato di palleggiare, abbiamo avuto un’opportunità con Anatriello ma dopo sarebbe potuto passare in vantaggio il Taranto. Siamo stati bravi per la supremazia vista in mezzo al campo. Abbiamo avuto difficoltà di risultati e non era semplice venire qua e avere la testa libera. Dovevamo cercare di fare punti e ci siamo riusciti, nonostante le defezioni. Stiamo provando ad onorare la maglia e i ragazzi meritano un plauso. Ora ci godiamo il risultato prima di vedere cosa succederà. Tante dinamiche le conosciamo solo noi, siamo stati bravi nel voler proseguire a tutti i costi per rispetto verso la città e verso questa maglia. Il calcio non si fa solamente la domenica, alcune situazioni non hanno portato serenità. Non è stato semplice ma andiamo avanti. Abbiamo forza, coraggio e dignità. La situazione del Taranto? Non è piacevole, i rossoblu vivono una situazione surreale perché da tempo non percepiscono gli emolumenti, al contrario di quanto avviene da noi. Non avendo risposte da parte della società ora c’è il fuggi fuggi perché ognuno cercherà un lavoro dignitoso che possa consentirgli di mostrare le proprie qualità e portare il pane a casa. Noi abbiamo avuto altri problemi, non inerenti gli stipendi”.

