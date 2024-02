Futsal A2/M, Audace Monopoli cala il tris e agguanta il sesto posto

Successo convincente per la Kredias Audace Monopoli davanti al proprio pubblico per 3 reti a 0 contro l’Ecosistem Lamezia Soccer, il secondo casalingo della stagione e quarto risultato utile consecutivo.

Nella squadra di mister Giacovazzo debutto dal 1’ per Luca Leggiero, mentre tra gli assenti c’è Lapertosa che è ancora in ripresa post infortunio.

La partita. Dopo una fase iniziale equilibrata, l’Audace prova a spingere sull’acceleratore e dopo aver colpito il palo al 5′ con Rodrigo negli sviluppi di un corner battuto da Passiatore, è sempre il portoghese a portare in vantaggio i padroni di casa due minuti più tardi con una ripartenza condita da due splendidi dribbling e un tiro dove Rotella nulla può. Il Lamezia prova a riportarsi in parità, trovando però un ottimo Caramia che è bravo difendere la propria porta da alcune insidiose occasioni soprattutto nel finale di primo tempo. Squadre a riposo sull’1-0.

Nel secondo tempo non passano neanche trenta secondi e l’Audace raddoppia con Cristofaro che controlla e insacca alle spalle di Rotella l’assist lanciato da un tocco preciso di Leggiero. Trascorrono i minuti ed è ancora capitan Caramia provvidenziale nel respingere diverse occasioni da goal degli ospiti. Al 14’ palla goal per Paragò respinta da Rotella in corner.

Dal 16’ il Lamezia inserisce il quinto uomo di movimento e pochi secondi dopo il nuovo arrivato Leggiero recupera palla e dalla distanza insacca a porta vuota con un tiro preciso la sua prima rete in maglia gialloblu. Un minuto più tardi Juan Cruz colpisce in pieno il palo dopo un tiro a porta vuota dalla distanza.

Negli ultimi secondi Caramia protegge ancora il suo cleen sheet deviando il pallone sulla traversa dopo un tiro di Caffarelli. Finisce quindi 3-0, tra gli applausi del pubblico della Tensostruttura soddisfatto di un prova maiuscola di una squadra che dimostra sempre più maturità.

Grazie a questo successo i gialloblu salgono a quota 21 punti in classifica, raggiungendo la sesta posizione insieme al Lamezia, restando a +5 dalla zona playout e a -1 da quella dei Playoff. Sabato prossimo importante banco di prova in casa del Bitonto, sconfitto in questa giornata in casa dal Palo del Colle.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 3-0 (1-0 p.t.)

Reti: 7’15’’ Rodrigo, 0,30’’s.t. Cristofaro, 16’29’’ Leggiero(A).