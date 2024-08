Futsal A/M, Manfredonia: primi stage della Futsal Academy

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha annunciato la prima iniziativa del nuovo progetto Futsal Academy. Il club, recentemente riconosciuto come Primo Livello dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, vanta eccellenti risultati ottenuti dalle proprie squadre nelle ultime stagioni, coronati anche da titoli prestigiosi. Ora desidera valorizzare questo percorso inaugurando un nuovo ciclo formativo.

L’obiettivo principale del progetto è la formazione dei giocatori, con l’intento di migliorare tutti i tesserati, dalla Scuola Calcio fino alle diverse squadre del club. L’aspirazione è permettere a tutti i giovani di sognare di giocare in Serie A.

Il club ha annunciato la prima sessione di stage per completare gli organici della stagione 2024-25. Alla presenza dello staff tecnico guidato da mister David Ceppi, i partecipanti avranno l’opportunità di essere selezionati. L’evento si terrà lunedì 19 agosto al PalaScaloria di Manfredonia.

La giornata sarà organizzata come segue: dalle 16:00 inizieranno gli allenamenti per i nati dal 2010 in poi (categoria Under 15 Regionale); alle 17:00 sarà il turno dei nati tra il 2008 e il 2009 (Under 17 Regionale); infine, alle 18:00, toccherà ai nati nel 2007 e nel 2006 per la squadra Under 19 Nazionale. La partecipazione è libera e aperta a tutti i soggetti idonei, indipendentemente dal ruolo, compresi i portieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author