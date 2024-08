Pallamano A/Gold, Radovcic torna a Conversano per la sesta volta

Conversano ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con Demis Radovcic, l’ala sinistra originaria di Capodistria, classe 1988, che tornerà ad indossare la maglia biancoverde per la sesta volta nella sua carriera. Radovcic, atleta di grande fama, aveva deciso di ritirarsi dalla pallamano giocata al termine della stagione 2021/22, durante la quale aveva contribuito alla conquista del settimo scudetto e della quinta supercoppa italiana della Pallamano Conversano.

Con un totale di 28 trofei vinti, di cui 13 con la maglia biancoverde, Radovcic è il secondo atleta più vincente nella storia della pallamano italiana, subito dopo coach Alessandro Tarafino, fermo a quota 29. “Sono molto contento di essere tornato e ho tanta voglia di ricominciare – dichiara Demis, già a disposizione dello staff tecnico guidato da coach Tarafino – Ci vorrà un periodo di ambientamento ma sono determinato e pronto per soddisfare le richieste dell’allenatore e della società in questa stagione. Il passato non conta più, ora dobbiamo scrivere una nuova storia!.

Questa notizia riscalda l’estate biancoverde, ma il mercato del presidente Roscino non è ancora concluso. Ulteriori aggiornamenti sul roster per la Serie A Gold 2024/25 seguiranno nei prossimi giorni.

