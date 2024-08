Pallamano A/Gold, Junior Fasano: Zoe Mizzoni primo nuovo acquisto

Dopo aver confermato alcuni membri del roster campione d’Italia, la Junior Fasano annuncia il primo nuovo acquisto per la Serie A Gold 2024/25: il pivot siciliano Zoe Mizzoni. Nato nel 1994, ha iniziato la sua carriera nell’Enna, per poi giocare con Siracusa, Bolzano e, nella scorsa stagione, con Pressano.

“Per me venire a Fasano è qualcosa di fantastico – dichiara Mizzoni -. È un sogno poter indossare una maglia così importante e giocare per una città e delle persone che già nei primi giorni mi hanno trasmesso tanto! Stiamo lavorando molto per iniziare subito bene, perché sarà una stagione impegnativa: avremo la responsabilità di onorare e difendere lo scudetto sul petto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author