Futsal A/F: Real Statte non inverte rotta, altro ko casalingo

Ancora una volta niente da fare per l’Italcave Real Statte che deve arrendersi anche al Pelletterie. Finisce 2-1 con le toscane che aumentano il vantaggio sulle stattesi in classifica, alla vigilia della Supercoppa Italiana sabato prossimo che vedrà le rossoblù impegnate contro il Falconara probabilmente in rotazioni ridotte.

Per il campionato, adesso, serve dare una scossa importante quanto prima. Italcave al via con Margarito, Nona, Pascual, Bergamotta, Bruna. Risponde il Pelletterie con Pucci, Brandolini, Borghesi, Pasos, Gomez. Il Pelletterie mette la freccia con Pasos. Le ioniche reagiscono ma Pucci evita due volte il gol del pari con interventi quasi sulla linea su tiri di Nona e Bruna. Poi è Pascual a metà frazione a colpire un palo a portiere battuto. Sul finale di primo tempo è Pasos a sfiorare il 2-0 che viene trovato da Ana Rivera a inizio ripresa. Le reazione dell’Italcave trova costrutto con Bergamotta che vede il suo tiro respinto, si trova Nona che ribadisce in rete il gol del 2-1. All’ottavo il Pelletterie sbaglia un rigore con Borghesi ma commette anche l’errore di arrivare a 5 falli. L’Italcave al 13′ con Valeria trova il tiro libero che non viene realizzato.

Marzella prova anche a giocare con il quinto di movimento ma la partita non viene recuperata e lo stesso tecnico ionico commenta con amarezza nel fine gara. “Stiamo lavorando ma, purtroppo, non riusciamo a svoltare in questo momento. Un po’ per le scarse rotazioni, un po’ per sfortuna, ma soprattutto perché sbagliamo tanto. Non arriviamo sicuramente al meglio della condizione fisica e mentale alla finale di Supercoppa, dovremo giocare in maniera totalmente diversa e con continuità per tutta la gara. Servirà un’Italcave differente da quella vista fino ad ora. Dopo l’impegno di sabato faremo il punto della situazione sul campionato”.

ITALCAVE REAL STATTE-PELLETTERIE 1-2 (0-1 p.t.)

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Pascual, Nona, Bruninha, Bergamotta, Russo, Guti, Convertino, Valeria, Marangione, Discaro, Linzalone. All. Marzella

PELLETTERIE: Pucci, Gomez, Pasos, Borghesi, Brandolini, Maione, Innocenti, Presto, Teggi, Colucci, Rivera, Mannucci. All. Presto

MARCATRICI: p.t. 5’57” Pasos (P), s.t. 1’23” Ana Rivera (P), 5’05” Nona (S)

AMMONITE: Valeria (S), Pasos (P), Pascual (S)

ARBITRI: Emilio Romano (Nola), Ugo Ciccarelli (Napoli) CRONO: Paolo De Lorenzo (Brindisi)

NOTE: all’8’22” del s.t. Margarito (S) para un rigore a Borghesi (P)