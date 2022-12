Futsal A/F: Real Statte-Falconara, in palio la Supercoppa italiana

Condividi su...

Partita secca: tutto in 40 minuti, o più in caso di supplementari e rigori. Sabato 10 dicembre, alle ore 18 a Genzano, con diretta su Sky Sport, la finale di Supercoppa Italiana tra il Falconara e l’Italcave Real Statte. Entrambe le squadre si erano affrontate in finale di Coppa Italia vinta a pochi instanti dalla fine dei supplementari dalle falchette che hanno anche conquistato lo scudetto alla fine della stagione scorsa.

Pertanto le rossoblù di Tony Marzella affrontano in questa gara secca le biancazzurre. Va detto che entrambi i team arrivano dopo un turno settimanale povero di punti. Ko le ioniche, pari le marchigiane. Ma è una finale che isola da qualsiasi contesto legato al campionato e alla stagione agli opposti da parte delle squadre. Per l’Italcave la possibilità di poter dare un calcio alla crisi che attanaglia Margarito e compagne. Ad alcune buone prestazioni, sono seguiti risultati molto altalenanti.

Per la gara contro il Falconara, però, Tony Marzella chiede una prova d’orgoglio alle sue ragazze. “Sicuramente non arriviamo al meglio della forma ma faremo di tutto per riuscire a giocare una gara con tanta determinazione utile a poter conquistare la Coppa. Abbiamo rotazioni limitate ma stiamo provando a fare dei recuperi importanti per garantire il massimo in questa partita. Dobbiamo crederci dal primo all’ultimo istante. Contro le prime della classe quest’anno abbiamo giocato belle partita ma raccolto pochissimo. Adesso bisogno buttarsi tutto alla spalle e giocare una gara perfetta sotto il profilo tecnico, tattico, mentale e di grandissima umiltà e sacrificio. Dobbiamo essere pronti a tutto. E’ una gara importante per la società ma soprattutto per questo gruppo che deve dimostrare il proprio attaccamento alla maglia e ai valori dell’Italcave Real Statte. I tifosi hanno sostenuto sempre queste ragazze e anche loro vogliono vedere questo attaccamento. Diamo il massimo in questo match per poi concentrarci, successivamente, sui temi della stagione”.