Futsal A/F, CMB annuncia l’accordo con la rumena Roxy Ion

Il CMB futsal team ha annunciato l’accordo raggiunto per la stagione sportiva 2024/25 con Roxy Ion, giocatrice di origini rumene classe 1993.

Roxy Ion, conosciuta per la sua esperienza e abilità, proviene dal Molfetta, dove ha concluso la sua ultima stagione in Serie A. In precedenza, ha militato nel Bisceglie dal 2019 al 2022 e nel Real Statte. Dal 2018 è anche parte della nazionale rumena, con numerose convocazioni.

Le prime parole di Roxy come nuova giocatrice del CMB sono state di grande entusiasmo: “Marcello Martino, mio agente, mi ha prospettato la possibilità di giocare nel CMB, spiegandomi il progetto di crescita della società. Sono rimasta felicemente sorpresa e ho accettato questa nuova sfida. Sarà sicuramente un anno di conoscenza e crescita, metterò la mia esperienza al servizio del tecnico e delle future compagne di squadra. Ci aspetta una Serie A con molti cambiamenti, già in questa fase di futsal mercato. A parte il Bitonto, che è la favorita, credo sarà un campionato abbastanza equilibrato”.

Anche Angelo Pascale, direttore sportivo della CMB, ha espresso la sua soddisfazione per l’acquisto: “Si tratta di un altro profilo con esperienza in Serie A. Roxy è una giocatrice con carisma, personalità ed esperienza, oltre al fiuto per il gol e nella costruzione del gioco”.

