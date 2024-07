Stefano Mei (Fidal) visita lo stadio ‘Valente’ di Taranto

Il presidente nazionale della FIDAL e olimpionico Stefano Mei ha visitato il rinnovato stadio di atletica leggera “Valente” a Taranto.

L’Amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco Rinaldo Melucci, è pronta ad avviare il percorso per l’omologazione sportiva di questo impianto situato nel quartiere Salinella. L’obiettivo è preparare lo stadio per importanti appuntamenti federali e per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, mentre si attendono ulteriori lavori, inclusi quelli sulle torri faro, i parcheggi, le tribune e soprattutto la pista indoor del PalaRicciardi, progettata da Sport & Salute.

Durante il sopralluogo, Gianni Azzaro, vicesindaco con delega allo sport, e Mimmo Ciraci, assessore ai lavori pubblici, hanno illustrato gli aspetti tecnici e organizzativi del complesso comunale.

“L’impianto è candidato a diventare una delle strutture più brillanti del centro-sud. Con la prospettiva della pista indoor e il modo in cui è stato concepito, per pista, strutture di servizio e intera area sportiva, abbiamo già assegnato una importante manifestazione a settembre, la finale del Campionato di Società del raggruppamento centro-sud. Siamo certi che sarà un battesimo importante per la struttura e per la Città di Taranto”, ha dichiarato Stefano Mei.

Nel corso dell’incontro, che ha visto la soddisfazione dei vertici federali, si è discusso delle modalità per rendere rapidamente disponibile lo stadio “Valente” e tutte le sue pertinenze al mondo sportivo ionico e nazionale.

