Futsal, Vitulano Drugstore Manfredonia: riconoscimento di primo livello

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha ricevuto un importante riconoscimento per la sua eccellente attività negli ultimi anni: il club è stato premiato come Club di Primo Livello dalla FIGC – Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2022/23.

La società esprime la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: dirigenti, istruttori, staff e famiglie che ogni anno supportano con fiducia il progetto. L’auspicio è di continuare a svolgere un ruolo sempre più significativo nella formazione e nella promozione dei valori positivi dello sport. Nei prossimi giorni verranno diffuse le informazioni sulle prime attività giovanili per la nuova stagione.

