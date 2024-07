Futsal B/F, Soccer Altamura: Federica Mezzatesta primo colpo

Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo in panchina di Cesare Rispoli e l’addio di ben otto calcettiste e la conferma di capitan Difonzo, arriva il primo colpo di mercato per la Soccer Altamura: si tratta di Federica Mezzapesa.

Pivot classe 1992, la nuova calcettista biancorossa ha mosso i primi passi nel calcio, quando, a 11 anni, è entrata a far parte della squadra del suo paese. L’approdo nel calcio a 5 è avvenuto qualche anno dopo grazie a mister Enzo Tramontana che, a 18 anni, l’ha voluta nella Pro Reggina. Con la squadra del capoluogo calabrese sono arrivate le prime soddisfazioni con la vittoria di uno scudetto e della Super Coppa. Poi, trasferimento a Napoli, Sporting Locri e Salisis e, nella stagione 2017/2018 l’approdo alla Femminile Molfetta, squadra con la quale è rimasta per cinque anni e con la quale, nel 2021, ha scollinato quota 100 gol. Infine, nella stagione 2022/2023 l’approdo in maglia Nox Molfetta, squadra con la quale, in due stagioni, ha messo a segno quasi 40 reti.

”Ho accettato la proposta della Soccer perché, dopo i primi colloqui con il presidente, ho avuto subito un’ottima impressione. Inoltre, la società è cresciuta e si è fatta notare nel corso degli ultimi anni con obiettivi ben precisi che sono in linea con i miei”, le prime parole da calcettista della Soccer.

Poi, sul suo passato con la Nox e sui tanti derby infuocati ha aggiunto: “Sinceramente le partite tra Molfetta e Altamura non le ho mai percepite come un derby, ma ho sempre cercato di affrontarle con lo stesso spirito di sempre. Passare dall’altra parte sarà uno stimolo in più per far sempre meglio e, chissà, ritrovare qualche mia vecchia compagna”.

Per Rispoli subito un rinforzo di peso, una calcettista dal gol facile che saprà sicuramente far vale anche la sua grande esperienza, un rinforzo che, sicuramente, è solo il primo di questo lungo calciomercato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author