Futsal B/M, Castellana C5: saluta Joselillo, arriva Banegas

Argentino, classe 1993 e ormai diversi anni di esperienza nel futsal italiano: il suo identikit risponde al nome di Emiliano Banegas ed è il nuovo “straniero” del Castellana C5.

Reduce dalle recenti avventure con le maglie di Noci e Bitonto, il calcettista sudamericano ha sposato il progetto bianco-blu perfezionando il suo approdo alla corte di mister Andrea Rotondo dopo il lungo corteggiamento del direttore sportivo Vito Cisternino.

”Sono felice di giungere a Castellana – ha dichiarato l’universale di Buenos Aires –. Sono rimasto piacevolmente colpito dal progetto e non ho esitato un attimo ad accettare la proposta della società e del direttore, il quale mi ha fatto subito sentire importante ed apprezzato”.

Ormai da qualche stagione in Italia, Banegas conosce benissimo i palcoscenici del futsal nazionale: “In questi anni ho imparato che in Italia ogni partita va interpretata con grande determinazione e spirito di sacrificio, non sono concessi cali di tensione perché al minimo errore gli avversari ti puniscono. Cosa posso dare alla squadra? Spero di poter mettere al servizio del mister e del gruppo l’esperienza maturata in questi anni con l’obiettivo di poterci togliere delle belle soddisfazioni nel corso dell’anno”.

E a proposito di obiettivo, l’ex neroverde preferisce non sbilanciarsi: “Non mi piace parlare di traguardi da raggiungere. Dobbiamo vivere alla giornata e lavorare dando il massimo sin dal primo giorno di allenamento. Fare proclami non serve a nulla, posso solo promettere grande impegno per cercare di portare più in alto possibile il nome di Castellana ed i colori biancoblu”.

Di fatto Benagas andrà ad occupare l’unico slot disponibile alla casella “stranieri” prendendo il posto di Joselillo a cui il ds Cisternino ha voluto esprimere profonda gratitudine per l’ottimo contributo dato alla causa nella seconda parte della scorsa stagione: “Auguriamo a Josè le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera e lo ringraziamo per l’impegno profuso nel corso della sua esperienza a Castellana”.

