Futsal A/F: Bitonto, testa-coda con Lamezia nell’anticipo

Sarà un sabato sera da leonesse quello che attenderà le ragazze del Bitonto C5 Femminile. Nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato nazionale di Serie A girone unico, infatti, le neroverdi ospiteranno il Royal Lamezia nel più classico dei testa coda.

Appaiate al Pelletterie, all’ultimo posto in classifica a quota zero punti, le calabresi hanno avuto un inizio di stagione tutt’altro che esaltante, ma allo stesso tempo sono tutt’altro che arrendevoli.

Una trappola da trasformare nell’ennesimo gradino verso la gloria, dunque per il Bitonto C5 Femminile che invece non conosce alcun tipo di ostacolo che possa intromettersi fra sé ed il proprio cammino.

Dopo la rotonda vittoria nel derby al vertice contro il Molfetta della scorsa settimana, infatti, le leonesse sono più lanciate che mai in solitaria in vetta alla classifica e non hanno alcuna intenzione di cedere quel posto con vista panoramica.

Testa alta, massima concentrazione ed il solito spirito. Sono questi gli ingredienti della ricetta perfetta per portare a casa altri tre punti d’oro in campionato.

Per Marzuoli sono queste le partite più difficili: l’ultima cosa che dobbiamo pensare che sarà una partita semplice. Tutt’altro sono sicuro che incontreremo una squadra forte agonisticamente e ci metterà tutto l’impegno per renderci la partita complessa. Siamo reduci da una buona prestazione di domenica scorsa e dobbiamo puntare a dare continuità soprattutto alla performance difensiva. Sarà la penultima partita in casa di questo straordinario 2023, dobbiamo onorare la gara con le nostre capacità espresse al massimo. Ripetere la determinazione di Molfetta e godere della festa dei nostri tifosi. Ci aspetta un dicembre impegnativo edobbiamo cercare di arrivarci al meglio della condizione pisco-fisica.

Chiara Pernazza è stata protagonista di un ottimo inizio di stagione: mi sento bene e questa esperienza diventa sempre più sfidante, sono contenta dei minuti che sto giocando ma anche del rendimento che sto avendo. Qualcuno mi ha fatto notare alcuni interventi difensivi molto decisi di domenica scorsa che sembrano in contraddizione rispetto al mio gioco più tecnico. Invece sono interventi che amo fare e penso che quando serve intervenire con più furore agonistico bisogna farlo. Nell’economia di una partita serve sia la spada che il fioretto ed imparando ad usare al meglio entrambi si migliora come giocatrice e come team.

Ad arbitrare la partita saranno Luca Paverani primo arbitro, Stefania Candria (prima volta di una donna arbitro al Palapansinida quando Bitonto è in Serie A) sarà il secondo, mentre al cronometro ci sarà Dario Pezzuto.

Appuntamento è per un insolito sabato sera alle 20 a causa della indisponibilità del Palapansini. Calcio di inizio alle ore 20.00.

Martedì sera differita integrale della partita in televisione sul canale 16 di TRM Network.

