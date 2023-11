Pallamano A/Gold: Conversano ospita il Siracusa dei tanti ex

Conquistati altri 2 punti pesanti sul campo del Carpi, i biancoverdi sono tornati a lavorare in settimana agli ordini di mister Tarafino per preparare al meglio la delicata sfida di sabato prossimo contro l’Albatro Siracusa.

La squadra siciliana in estate ha allestito un roster di primissimo livello, imbottito di tanti ex biancoverdi quali Hermones, Sciorsci, Pauloni e Bobicic e da poche settimane è allenata da una ex stella della pallamano europea, mister Mateo Garralda.

Conversano deve ripartire dalle prestazioni maturate nei secondi tempi contro Cingoli e Carpi consapevole che nella gara di sabato non saranno ammesse distrazioni o approcci sbagliati alla partita: “Conosciamo bene il Siracusa – dichiara Pablo Marrochi – soprattutto Pauloni e Sciorsci che lo scorso anno hanno fatto parte del nostro gruppo; sono un’ottima squadra ma mi aspetto un Conversano migliore rispetto soprattutto alle ultime due gare contro Cingoli e Carpi. Dobbiamo essere consapevoli che la difesa va migliorata e lavoriamo quotidianamente per questo obiettivo!”

Appuntamento da non perdere, dunque, sabato 18 novembre alle ore 19.00. Diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

