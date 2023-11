Futsal A2/M: la capolista New Taranto nel nido delle Aquile Molfetta

Mantenere la vetta della classifica e ritrovare il successo: con questi due obiettivi la New Taranto C5 si è preparata alla trasferta contro l’Aquile Molfetta, la quarta del campionato nelle prime sei giornate del torneo, valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A2 girone D. La sfida si disputerà al PalaPoli, con fischio d’inizio fissato alle ore 16.

La squadra rossoblù vuole riscattarsi dopo il mezzo passo falso della scorsa settimana contro il Città di Palermo, dove ha impattato per 3-3: il pareggio ha consentito alla formazione di coach Bommino di mantenere la vetta della classifica, con una lunghezza di vantaggio rispetto al Mascalucia, seconda forza del campionato. Gli ionici dovranno fare a meno di Salvatore Di Pietro, squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata in terra siciliana.

Le Aquile Molfetta sono penultime in classifica, a quota tre punti: un solo successo (4-2 nel match col Bitonto alla 4^ giornata di campionato) e cinque sconfitte per i biancorossi che, nel derby, cercheranno lo sgambetto alla capolista. La squadra guidata dai mister Vestito è reduce dal ko per 7-4 sul campo dell’Atletico Canicattì e non potrà contare su Joaquin Hernandez, espulso nel match contro i siciliani: il giocatore è stato fermato per un turno e salterà, dunque, la sfida con Taranto.

A presentare l’incontro del PalaPoli è il capitano Gianluca Bottiglione: «C’è rammarico per aver perso due punti persi contro l’ultima in classifica: abbiamo giocato contro una buona squadra in un campo ostico, ma avremmo voluto conquistare la vittoria. Ci siamo allenati al massimo in questa settimana, vogliamo trovare il riscatto contro Molfetta: daremo il massimo per ottenere i tre punti».

Il laterale parla del momento attraversato dalla formazione ionica: «Non ci illudiamo della prima posizione in classifica, ci sono ancora tante partite e diversi scontri diretti da giocare. Affrontare l’avversario, soprattutto fuori casa, è difficile ma noi scendiamo in campo sempre per cercare il successo».

La posizione in classifica delle Aquile Molfetta non deve trarre in inganno: «Giocheremo contro una formazione ostica, servirà una gara diversa rispetto a quella di Palermo: sono penultimi in classifica per provare a battere e dare filo da torcere alla capolista. Dal nostro canto, noi vogliamo continuare a mantenere la vetta della classifica. Essere primi in campionato nonostante le diverse trasferte è importante – conclude capitan Bottiglione – soprattutto dal punto di vista mentale e morale. Giochiamo ogni partita per vincere e ciò ci dà lo stimolo per fare sempre meglio».

Ad arbitrare la sfida saranno i sigg. Alberto Onesti e Paolo Milardi di Pescara; cronometrista il sig. Alessandro Carella di Matera.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp