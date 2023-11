Futsal: tragedia in Brasile, batte rimessa laterale e muore in campo (video)

Ancora una volta, il mondo dello sport è colpito da una tragedia, questa volta nel calcio a cinque. Guilherme Carvalho Castaman, promettente calciatore di futsal di soli 18 anni, è crollato durante una partita amatoriale nella città di Soledade, stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, perdendo la vita poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

La notizia giunge solo pochi giorni dopo la tragica morte del calciatore ghanese Raphael Dwamena in Albania che aveva subito un collasso in campo senza più riprendersi.

Il drammatico evento è avvenuto durante una partita trasmessa in diretta, le cui immagini mostrano il giovane Castaman collassare dopo aver recuperato un pallone e aver effettuato una rimessa laterale.

La scena è sconvolgente: si vede il giovane giocatore perdere conoscenza suscitando immediatamente la preoccupazione e la reazione tempestiva degli altri presenti. I soccorsi sono stati attivati subito, ma nonostante gli sforzi dei medici in ospedale, Castaman non è riuscito a riprendersi.

Al momento, le cause del decesso sono sconosciute, la madre del giovane calcettista ha espresso il suo dolore in una toccante lettera, descrivendo il figlio come “il nostro bambino per sempre”. La perdita di un giovane talento sportivo è un dolore insopportabile per la famiglia e la comunità, e si spera che indagini future possano fornire chiarezza sulle circostanze di questa tragica perdita.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp