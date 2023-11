Futsal B/M: Castellana cerca il riscatto con la capolista Bisceglie

C’è voglia di tornare a macinare punti in casa Castellana C5 alla vigilia della sesta giornata del torneo nazionale di Serie B (gir. G). A una settimana dalla sconfitta rimediata in casa del Futsal Senise, la formazione allenata da Andrea Rotondo riprende il proprio cammino in campionato sabato pomeriggio in occasione della sfida casalinga contro la Diaz Bisceglie.

Di certo non l’avversario più agevole per andare a caccia di un risultato positivo, ma nelle prime giornate i castellanesi hanno dimostrato di essere una squadra in palla, in grado di giocarsela contro qualsiasi avversario.

Con cinque vittorie conquistate in altrettante gare disputate i biscegliesi guidano la classifica in solitaria andando a confermare anche con la vittoria ottenuta contro il Casali del Manco nell’ultima turno di essere una seria candidata alla promozione in A2.

“Affrontare la capolista regala sempre motivazioni particolari, tanto più se si è reduci da una sconfitta come nel nostro caso – spiega il calcettista del Castellana Gianvito Lacarbonara –. A Senise, al di là del risultato, abbiamo dimostrato di poter tenere testa anche a squadre forti e organizzate, ed è ciò che vogliamo fare anche sabato con la Diaz. Sappiamo che sarà una gara molto difficile, il loro inizio di campionato conferma che sono tra le formazioni candidate alla vittoria del girone, mentre noi abbiamo cominciato un nuovo percorso e vogliamo puntare a crescere di giornata in giornata. Cercheremo di essere l’outsider del torneo, ma per farlo dovremo allenarci sempre al 110% e scendere in campo con gran voglia e spirito di sacrificio. Io veterano del gruppo? Sono contento di essere rimasto e metto a disposizione del gruppo l’esperienza maturata in questi anni”.

Al PalaLagravinese di Sammichele dirigono l’incontro Pierpaolo Calenzo della sezione di Forma e Leonardo Pio Dattoli della sezione di Roma. Al cronometro Gaetano Marvulli di Bari. Fischio d’inizio alle 16.00.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp