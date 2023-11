Futsal C1/M: Azzurri Conversano, arriva un’Andria in crescita

Un nuovo match casalingo per gli Azzurri Conversano nell’undicesima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. L’inversione di campo tra andata e ritorno concordata con la Futsal Andria, di fatto porterà la banda del presidente Mino De Girolamo a disputare tre gare consecutive al PalaSanGiacomo dopo quella vinta sabato scorso con la Grimal Team e quella in programma tra una settimana col Cus Bari.

Una ghiotta occasione, dunque, per sfruttare al meglio il fattore campo e provare a inanellare una serie di risultati utili che porterebbe la compagine allenata da Chiaffarato ad allontanare le zone calde della classifica. L’Andria, però, è una squadra in salute, rinvigorita dall’avvicendamento in panchina e anche dalla bella vittoria ottenuta a Brindisi sabato scorso.

Lo sa bene anche Gianvito Masi, il quale non si fida del team guidato da Roberto Chiereghin: “Ci attende una gara difficilissima. L’Andria ha da poco cambiato guida tecnica e nell’ultima gara ha conquistato un gran bel successo in casa del Brindisi. La classifica non deve trarre in inganno, sono una squadra molto quotata che non merita l’attuale posizione e che può contare sull’apporto di gente del calibro di Capacchione, Josè David e Somma. Per quanto riguarda noi, la vittoria contro la Grimal Team ci ha dato fiducia, dobbiamo ripartire dalla prestazione di sabato scorso perché abbiamo dimostrato che se entriamo in campo con la testa giusta possiamo giocarcela contro qualsiasi avversario. Siamo una squadra giovane, gli errori commessi in queste prime giornate di campionato possono anche far parte del nostro processo di crescita a patto che ci aiutino a migliorare e non vengano ripetuti nuovamente in futuro”.

Al San Giacomo dirigono Alessandro Boccuzzi e Domenico Rescina della sezione di Bari. Fischio d’inizio alle ore 16.

