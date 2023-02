POTENZA – Interrogazione urgente presentata ai sensi dell’art 28/30 del vigente regolamento del Consiglio Comunale relativa alla gestione della Piscina comunale di Montereale ‘Michele Riviello’, sottoscritta dai consiglieri Angela Blasi, Bianca Andretta, Roberto Falotico, Angela Fuggetta e Vincenzo Telesca.

“Considerato il funzionamento a singhiozzo della piscina Comunale di Potenza;

considerati i problemi manutentivi imputabili ad Acta, come riportato nell’avviso di chiusura della stessa piscina nei giorni appena trascorsi;

considerato il ripetersi delle chiusure dell’impianto con poco preavviso, che arrecano non pochi disagi ai fruitori della piscina, atleti e non;

considerato anche il mal funzionamento delle caldaie;

si chiede a codesta Amministrazione come intende agire per evitare disagi ai fruitori della piscina, quali soluzioni saranno attivate e come si intende gestire una struttura importante per la città di Potenza, come la Piscina comunale di Montereale, per consentire ai tanti nuotatori e nuotatrici di viverla nel miglior modo possibile e se si intende affidare la gestione ad altri e non ad Acta”.

Condividi su...



Linkedin

email