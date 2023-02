Potenza, Protezione civile avvia raccolta aiuti per popolazioni Turchia e Siria

POTENZA – La Protezione civile comunale, insieme alle associazioni e ai volontari che a essa fanno riferimento, ha organizzato una raccolta di aiuti per le popolazioni di Turchia e Siria, vittime del terremoto che ha interessato i loro territori. “Chiediamo, a coloro che vorranno partecipare, – ha spiegato il responsabile Giuseppe Brindisi – di conferire il materiale nella sede municipale di via Nazario Sauro, nei locali che ospitano la Protezione civile comunale, il martedì e il giovedì, dalle ore 8 alle ore 18, a cominciare da martedì 21 febbraio 2023.

La raccolta riguarderà prioritariamente coperte, indumenti invernali, lenzuola e cuscini, lettini da campo. E’ importante che il tutto sia consegnato già confezionato in scatoli chiusi, con l’indicazione della tipologia (omogenea) e della quantità di materiale presente in ciascun pacco, per facilitare il lavoro della logistica dei centri di raccolta maggiori. A titolo di esempio di suddivisione dei vari articoli, coperte e piumoni insieme lenzuola, a parte gli asciugamani, separati tra loro abbigliamento uomo, abbigliamento donna, abbigliamento bambini, scarpe uomo, scarpe donna, scarpe bambini, farmaci e mascherine vanno separati e il tutto va confezionato sempre seguendo la modalità già indicata per il confezionamento degli scatoli. Per agevolare ulteriormente le operazioni è possibile fare riferimento alle diverse associazioni che collaborano con la Protezione civile comunale, a cominciare dal Gruppo Lucano, già attivo e operante rispetto a questa raccolta” conclude Brindisi.

