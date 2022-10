FROSINONE – Un colpo di testa di Borrelli al 2′ di recupero regala la vittoria al Frosinone e condanna il Bari alla seconda sconfitta consecutiva. Allo Stirpe vince il Frosinone 1-0. I biancorossi avevano resistito 72 minuti in 10 contro 11, dopo l’espulsione di Bellomo, arrivata per un fallo di gioco su Lucioni al 20′ del primo tempo. I biancorossi restano a quota 18 punti in classifica. Sale a 21 il Frosinone, sempre vittorioso e ancora imbattuto in casa.