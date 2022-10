La ribalta e la vince in bello stile. A un brutto Foggia nel primo tempo, risponde la versione bella e spumeggiante della ripresa: contro la Fidelis Andria termina 3-1 allo stadio Zaccheria. Apre il vantaggio degli ospiti con Candellori, rispondono i rossoneri con tre gol nel secondo tempo.

Gallo cambia tre uomini rispetto alla gara con la Juve Stabia: dentro Nicolao, Di Noia e Ogunseye al posto di Garattoni, Chierico e lo squalificato Vuthaj. Risponde Cudini con il 3-5-2, in avanti Urso con Bolsius. Dopo sei minuti ci prova subito il Foggia con un tiro alto di Petterman, soluzione sempre da fuori per i rossoneri al minuto 14 con Sciacca: palla sempre sopra la traversa. Quando meno te l’aspetti, ecco il vantaggio della Fidelis: cross al centro di Bolsius, pasticcio di Malomo e sul pallone è bravo Candellori a incrociare bene e battere Nobile È 0-1. La Fidelis ci riprova al 43’ con un ispiratissimo Bolsius, finta e controfirma prima del tiro, ma Nobile respinge. Su ribaltamento di fronte, D’Ursi si trova il pallone tra i piedi dopo una serie di rimpalli ma non riesce a inquadrare lo specchio. A riposo è vantaggio della Fidelis.

La ripresa si apre con il pareggio immediato del Foggia su calcio d’angolo: cross di Costa dalla bandierina, Rizzo arriva puntuale all’appuntamento. E dopo appena due minuti, è 1-1. Il Foggia sulle ali dell’entusiasmo trova anche il raddoppio: Ogunseye lavora molto bene il pallone con il fisico e trova sul secondo palo l’inserimento perfetto di Nicolao che fa 2-1. Risultato ribaltato in appena sette minuti del secondo tempo. La reazione arriva al minuto 61’ su calcio di punizione: Urso supera la barriera, risponde presente Nobile che mette in corner. Dopo lo spavento, ecco ancora il Foggia: Petterman, al 65esimo, raccoglie il pallone al limite dell’area e trova l’angolo lontano e fa esplodere lo Zac per il 3-1.

L’ultima emozione è un tiro di D’Ursi che finisce al lato praticamente a tu per tu con Zamarion. Alla fine il Foggia esulta e trova la seconda vittoria consecutiva in casa. La Fidelis è la solita, bella soltanto a metà ed è di nuovo ultima. Prossimo impegno per i ragazzi di Gallo contro la Viterbese, mentre la Fidelis Andria in Campania contro la Gelbison.