PESCARA – Troppo Pescara per questo Cerignola, gli abruzzesi vincono 2-0 confermandosi una big del raggruppamento. L’ingenuità di Russo compromette la gara dei gialloblù, nella ripresa sfortunati a colpire una traversa subito prima del raddoppio. In cronaca. La prima grande chance della gara arriva al 17’, ed è di marca biancazzurra: Mora pesca Desogus che al volo scavalca Saracco mancando di poco la porta. Doppia occasione ancora per il Pescara tra il 21’ e il 23’: prima è Lescano che si avvita di testa su cross di Cancellotti, poi il filtrante di Mora per Desogus che sciupa il gol del vantaggio davanti a Saracco. Il Pescara spreca l’impossibile: al 27’ Lescano, dimenticato dalla difesa gialloblù, si divora di testa la prima marcatura del match. Al 39’ l’episodio chiave: Russo atterra Crescenzi in area, l’arbitro non ha dubbi sul penalty. Dal dischetto Lescano è perfetto, Saracco spiazzato ed abruzzesi avanti. La ripresa vede un Cerignola inizialmente più propositivo. Al 55’ episodio da moviola nell’area di rigore pescarese: Malcore sradica palla dai piedi di Boben, poi cade giù e viene ammonito per simulazione, vibranti ma inutili le proteste. Al 59’ Saracco esce a vuoto su corner, la palla carambola su Crescenzi, Ligi abile a sventare il pericolo. 65’, occasionissima per gli ofantini con D’Andrea che con un destro a giro scheggia la traversa. Gol sbagliato, gol subito. Il Pescara raddoppia al 67’: velo di Desogus, Crescenzi penetra e serve Vergani che non sbaglia. I biancazzurri amministrano il risultato sino al fischio finale, superando un Cerignola sottotono chiamato a ritrovare il successo tra 8 giorni contro la Turris.

TABELLINO

Pescara – Audace Cerignola 2-0

Pescara (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Ingrosso, Boben, Crescenzi (41’st. De Marino); Aloi (30’st. Gyabuaa), Palmiero (18’st. Kraja), Mora; Cuppone, Desogus (30’st. Delle Monache); Lescano (18’st. Vergani). All. Colombo.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Russo, Sainz Maza (17’st. Achik), Bianco (27’st. Langella), Ruggiero (17’st. Tascone), D’Ausilio (27’st. Neglia); D’Andrea, Malcore (45’st. Vitali). All. Pazienza.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Marcatori: 40’pt Lescano rig. (P), 22’st. Vergani (P).

Note: ammoniti: 10’pt. Blondett (C), 43’pt. Palmiero (P), 10’st. Malcore (C).