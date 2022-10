“Si è conclusa una settimana particolare, condizionata dalla pesante sconfitta di Nocera, anche se esagerata nelle proporzioni”. Così Ciro Danucci, tecnico del Brindisi, alla vigilia del match in programma al D’Angelo con la Team Altamura. “I ragazzi erano delusi per il risultato, ma ci siamo confrontati e siamo pronti a ripartire. Mi aspetto che il Brindisi faccia il Brindisi, che sappia gestire meglio le fasi più difficili delle gare come abbiamo fatto altre volte”.

”La Team Altamura è una squadra forte, con ottimi elementi e un reparto avanzato di livello per questa categoria. Allo stesso tempo, sappiamo che dobbiamo provare a raccogliere il massimo. I calci piazzati in questo momento sono un nostro limite. Non abbiamo ancora mai segnato su palla inattiva, ma ci stiamo lavorando e sono certo che a breve cominceremo a sfruttarli”.